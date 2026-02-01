Bandırmaspor, on kişilik Vanspor'u iki golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Bandırmaspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bandırmaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Tosin Kehinde ile 90+4. dakikada Emirhan Acar attı.
Vanspor FK, 36. dakikada Jefferson ile penaltı atışından yararlanamadı.
Mücadelede dakikalar 49'u gösterirken Vanspor FK forması giyen Ivan Cedric kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 36 puana yükseldi. Vanspor FK, 31 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Bandırmaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor FK, Çorum FK'yi konuk edecek.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk. 71 Badji), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Abdülkadir Parmak, Amaral (Dk. 30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Dk. 71 Kaan Akyazı)
İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka (Dk. 76 Hasan Bilal), Traore (Dk. 88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk. 55 Mamah), Oulare (Dk. 76 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, Cedric, Batuhan İşçiler (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu
Goller: Dk. 14 Kehinde, Dk. 90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor),
Kırmızı kart: Dk. 49 Cedric (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 6 Oulare, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK), Dk. 33 Enes Aydın, Dk. 43 Mulumba, Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)