Juventus, Emil Holm transferinde sona yakın!

Juventus, Bologna forması giyen Emil Holm'un transferi için mutlu sona çok yakın.abrizio Romano'nun haberine göre, siyah-beyazlılar İsveçli sağ bek için Bologna ile satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasına vardı.Dün oyuncu cephesiyle kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Juventus, bugün itibarıyla Bologna ile de el sıkıştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.Öte yandan anlaşmanın bir parçası olarak Joao Mario'nun da ayrı bir kiralama anlaşmasıyla Bologna'ya katılması gündemde. Portekizli oyuncunun transferinin, planlandığı şekilde ilerlemesi halinde tamamlanacağı belirtiliyor.Juventus'un savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle olarak görülen Emil Holm transferinde artık son detayların kaldığı ifade ediliyor.