Crystal Palace'tan Larsen için 55 milyon euro!

Crystal Palace, bir süredir gündemde yer alan Jorgen Strand Larsen için Wolverhampton'ın kapısını önemli bir teklifle çaldı.



The Athletic'te yer alan habere göre, Crystal Palace, Norveçli golcü için Wolverhampton'a 43 milyon sterlin bonservis ve 5 milyon sterlin bonus teklif etti. [55 milyon euro]



Wolverhampton, 25 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor.



Wolverhampton'da bu sezon 26 maçta süre bulan Larsen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



