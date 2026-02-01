01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
1-056'
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
1-059'
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-060'
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-156'
01 Şubat
M. United-Fulham
2-058'
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-154'
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
0-0DA
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Atalanta'dan Lookman açıklaması: "Atletico ile anlaştık"

Atalanta forması giyen ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer oluyor. Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcu ve Atalanta ile anlaşma sağladı. Atalanta'dan transfer için açıklama geldi.

01 Şubat 2026 16:57
Atalanta'dan Lookman açıklaması: 'Atletico ile anlaştık'
Atletico Madrid, Atalanta forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman'ı kadrosuna katıyor.

Atletico Madrid, Atalanta ile 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE


Fenerbahçe, Atletico Madrid'in hamlesinin ardından transfer için yeni bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda anlaşma sağlanmadı.

ATLETICO İLE ANLAŞTI

Lookman, Fenerbahçe'nin maaş teklifini yükseltmesine rağmen Atletico Madrid'in teklifini öncelikli olarak değerlendirmek istediğini tüm taraflara iletti.

MAAŞ VE SIMEONE

Atletico Madrid'in teklifini yükseltmesi ve teknik direktör Diego Simeone'nin devreye girmesi Lookman'ın kararında etkili oldu.

İMZAYA GİDİYOR

İtalya'dan Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Lookman, Atletico Madrid'e transferi için bugün (Pazar) İspanya'ya gidecek.

Atletico Madrid, Lookman için 35+5 milyon euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanacak ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

RESMİ AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Atalanta'dan transfer için açıklama geldi.

Atalanta CEO'su Luca Percassi, transfer için, "Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alacak ancak her şey yolunda giderse çok yakında transfer tamamlanacak." diye konuştu.

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 26 33 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 24 27 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.