01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
1-056'
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
1-059'
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-060'
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-156'
01 Şubat
M. United-Fulham
2-058'
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-154'
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
0-0DA
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Real Madrid'de inanılmaz son: 90+10, penaltı ve kırmızı kartlar!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

calendar 01 Şubat 2026 18:09 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 18:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de inanılmaz son: 90+10, penaltı ve kırmızı kartlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

MAÇ BAŞLAMADAN TEPKİ

Real Madridli taraftarlar, son dönemden alınan sonuçlarla birlikte takıma gösterdikleri protestoya Rayo Vallecano maçında da devam etti. Real Madridli taraftarlar, ısınmaya çıkan oyuncularını ıslıkladı.


REAL MADRID'DE SAKATLIK

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Real Madrid'de Bellingham yerine 10. dakikada Brahim Diaz oyuna dahil oldu.

VINICIUS JUNIOR ATTI

Real Madrid, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

RAYO'DAN EŞİTLİK GOLÜ

Rayo Vallecano, karşılaşmanın 49. dakikasında Jorge De Frutos'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-1'lik eşitliği buldu.

MBAPPE İNANILMAZ KAÇIRDI

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, karşılaşmanın 68. dakikasında inanılmaz bir fırsat harcadı. Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Fransız yıldız, kalesini terk eden kaleci Augusto Batalla'dan sıyrıldıktan sonra topu üst direğe vurdu.



ARDA GÜLER 77 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

RAYO 10 KİŞİ KALDI

Rayo Vallecano, Pathe Ciss'in 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

PENALTI KARARI VE GOL!

Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe, 90+10. dakikada takımının ikinci golünü attı ve Real Madrid,  2-1 öne geçti.

SON ANLARDA BİR KIRMIZI DAHA!


Rayo Vallecano'da Josep Maria Chavarria Perez de 90+13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

REAL MADRID KAZANDI

Başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Real Madrid, 54 puana yükseldi. Rayo Vallecano, 22 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 26 33 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 24 27 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.