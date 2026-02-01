MAÇ BAŞLAMADAN TEPKİ
Real Madridli taraftarlar, son dönemden alınan sonuçlarla birlikte takıma gösterdikleri protestoya Rayo Vallecano maçında da devam etti. Real Madridli taraftarlar, ısınmaya çıkan oyuncularını ıslıkladı.
REAL MADRID'DE SAKATLIK
Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Real Madrid'de Bellingham yerine 10. dakikada Brahim Diaz oyuna dahil oldu.
VINICIUS JUNIOR ATTI
Real Madrid, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
RAYO'DAN EŞİTLİK GOLÜ
Rayo Vallecano, karşılaşmanın 49. dakikasında Jorge De Frutos'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-1'lik eşitliği buldu.
MBAPPE İNANILMAZ KAÇIRDI
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, karşılaşmanın 68. dakikasında inanılmaz bir fırsat harcadı. Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Fransız yıldız, kalesini terk eden kaleci Augusto Batalla'dan sıyrıldıktan sonra topu üst direğe vurdu.
ARDA GÜLER 77 DAKİKA OYNADI
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
RAYO 10 KİŞİ KALDI
Rayo Vallecano, Pathe Ciss'in 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
PENALTI KARARI VE GOL!
Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe, 90+10. dakikada takımının ikinci golünü attı ve Real Madrid, 2-1 öne geçti.
SON ANLARDA BİR KIRMIZI DAHA!
Rayo Vallecano'da Josep Maria Chavarria Perez de 90+13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.
REAL MADRID KAZANDI
Başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Real Madrid, 54 puana yükseldi. Rayo Vallecano, 22 puanda kaldı.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.
Bellingham, topa doğru depar attığı esnada sakatlandı ve oyundan çıktı. 🤕 pic.twitter.com/z6gkkWSjAS
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
Vinicius JR🔥🔥 pic.twitter.com/Oz4L9QZV6n
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
Arda Güler, gole çok yaklaştı!👀 pic.twitter.com/SEzImxQooj
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
Rayo Vallecano, Real Madrid karşısında beraberlik golünü buldu! pic.twitter.com/KvwI4w272y
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
KYLIAN MBAPPE! NE YAPTI ÖYLE! 😱 pic.twitter.com/h9uNdzyrDj
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
Camavinga, direğe takıldı! ❌ pic.twitter.com/3hv6EK00gJ
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
⏰90+8! Real Madrid penaltı kazandı.pic.twitter.com/HQtTeyCSiW
— Sporx (@sporx) February 1, 2026
⚽️Kylian Mbappe penaltıyı gole çeviriyor...pic.twitter.com/fBuOG03xr5 https://t.co/q2rE2TvvhY
— Sporx (@sporx) February 1, 2026