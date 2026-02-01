Bellingham, topa doğru depar attığı esnada sakatlandı ve oyundan çıktı. 🤕 pic.twitter.com/z6gkkWSjAS



İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.Real Madridli taraftarlar, son dönemden alınan sonuçlarla birlikte takıma gösterdikleri protestoya Rayo Vallecano maçında da devam etti. Real Madridli taraftarlar, ısınmaya çıkan oyuncularını ıslıkladı.Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Real Madrid'de Bellingham yerine 10. dakikada Brahim Diaz oyuna dahil oldu.Real Madrid, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.Rayo Vallecano, karşılaşmanın 49. dakikasında Jorge De Frutos'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-1'lik eşitliği buldu.Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, karşılaşmanın 68. dakikasında inanılmaz bir fırsat harcadı. Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Fransız yıldız, kalesini terk eden kaleci Augusto Batalla'dan sıyrıldıktan sonra topu üst direğe vurdu.Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.Rayo Vallecano, Pathe Ciss'in 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.Rayo Vallecano'da Josep Maria Chavarria Perez de 90+13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.Başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Real Madrid, 54 puana yükseldi. Rayo Vallecano, 22 puanda kaldı.Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.