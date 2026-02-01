Süper Lig'de 20. hafta maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.Gaziantep FK'nın tek golü 63. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.Başkent ekibi Gençlerbirliği, iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkardı. (4 galibiyet, 1 beraberlik). Gaziantep FK ise ligde son yedi maçında galibiyet alamadı.Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK 25 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Öte yandan iki takımın futbolcuları seramoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıkarken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi.10. dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-029. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.35. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gassama'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.64. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in sert şutu kaleci Velho'dan döndü, konuk ekipten Maxim'in altıpas içindeki Bayo'ya aktardığı meşin yuvarlak bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-1.72. dakikada başkent ekibinin etkili atağında Koita, topla beraber sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.78. dakikada Gençlerbirliği, yeniden öne geçti. Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şık ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.EryamanErdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur GülterVelho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 90 Varesanovic), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 70 Cihan Çanak), Koita, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Hanousek), Niang (Dk. 59 Tongya)Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic (Dk. 85 Lungoyi), Melih Kabasakal (Dk. 54 Kozlowski), Gassama (Dk. 85 Gidado), Camara, Sorescu (Dk. 85 Yusuf Kabadayı), Rodrigues, Maxim (Dk. 85 Dragus), BayoDk. 10 Thalisson, Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK)Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 26 Goutas, Dk. 74 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Koita, Dk. 90 Pereira, Dk. 90+4 Tongya (Gençlerbirliği), Dk. 27 Melih Kabasakal (Gaziantep FK)