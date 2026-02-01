01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-042'
01 Şubat
Nice-Brest
0-242'
01 Şubat
Angers-Metz
1-042'
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
1-178'
01 Şubat
Tottenham-M.City
0-127'
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
0-027'
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
3-0DA
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Gençlerbirliği, Ankara'da Gaziantep FK'yı da devirdi!

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırladığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

01 Şubat 2026
Haber: Sporx.com
Gençlerbirliği, Ankara'da Gaziantep FK'yı da devirdi!
Süper Lig'de 20. hafta maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü 63. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.


Başkent ekibi Gençlerbirliği, iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkardı. (4 galibiyet, 1 beraberlik). Gaziantep FK ise ligde son yedi maçında galibiyet alamadı.

Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

BURAK YILMAZ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan iki takımın futbolcuları seramoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıkarken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
29. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
35. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gassama'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
64. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in sert şutu kaleci Velho'dan döndü, konuk ekipten Maxim'in altıpas içindeki Bayo'ya aktardığı meşin yuvarlak bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-1.
72. dakikada başkent ekibinin etkili atağında Koita, topla beraber sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.
78. dakikada Gençlerbirliği, yeniden öne geçti. Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şık ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Stat: Eryaman
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 90 Varesanovic), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 70 Cihan Çanak), Koita, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Hanousek), Niang (Dk. 59 Tongya)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic (Dk. 85 Lungoyi), Melih Kabasakal (Dk. 54 Kozlowski), Gassama (Dk. 85 Gidado), Camara, Sorescu (Dk. 85 Yusuf Kabadayı), Rodrigues, Maxim (Dk. 85 Dragus), Bayo
Goller: Dk. 10 Thalisson, Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 26 Goutas, Dk. 74 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Koita, Dk. 90 Pereira, Dk. 90+4 Tongya (Gençlerbirliği), Dk. 27 Melih Kabasakal (Gaziantep FK)

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.