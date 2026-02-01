01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
0-125'
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-09'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
0-125'

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi Fenerbahçe'nin!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

calendar 01 Şubat 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki takım da 3 sayılık basketler buldu. Fenerbahçe Opet'in top kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 4. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 8-16. Pota altından art arda bulduğu sayılarla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 19-18. Sarı-kırmızılılar, 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 kez isabet sağladığı ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.


İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada skoru 23-31'e getirdi. Sarı-kırmızılılara 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe, 18. dakikada öne geçti: 33-31. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında Alperi Onar'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Çabuk toparlanarak 8-0'lık seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada farkı 2'ye indirdi: 52-50. Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyreği 59-54 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son periyodun başında farkı yeniden çift hanelere (64-54) çıkardı. Sarı-lacivertlilerin üstün götürdüğü bu çeyrekte Kuier ile skor üreten Galatasaray, Johannes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 39. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-70. Sarı-kırmızılılar, bitime 10 saniye kala Derin Erdoğan ile skoru dengeleme fırsatını değerlendiremedi ve Fenerbahçe Opet, son saniyelerde serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle derbiyi 75-70 kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 13, Williams 7, McBride 12, McCowan 8, Meesseman 11, Sevgi Uzun 2, Alperi Onar 9, Rupert 10, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora Yamaner 2, Johannes 16, Kuier 28, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Elif Bayram

1. Periyot: 23-25

Devre: 37-36

3. Periyot: 59-54

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
