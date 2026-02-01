01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-042'
01 Şubat
Nice-Brest
0-242'
01 Şubat
Angers-Metz
1-042'
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
1-178'
01 Şubat
Tottenham-M.City
0-127'
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
0-027'
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
3-0DA
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Manchester United, Carrick ile 3'te 3 yaptı!

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3. maçı da kazandı. City ve Arsenal'in ardından Manchester United, Fulham'ı 3-2 mağlup etti.

01 Şubat 2026 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Carrick ile 3'te 3 yaptı!
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha ve 90+4. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Fulham'ın golleri 85. dakikada penaltıdan Raul Jimenez ve 90+1. dakikada Kevin'den geldi.

CARRICK İLE 3'TE 3

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 41'e yükseltti.


United, Michael Carrick döneminde oynadığı Manchester City ve Arsenal maçlarının ardından 3. maçında da kazandı.

Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Fulham ise 34 puanda kaldı.

CARRICK'İN 4. SINAVI DA ZOR

Manchester United, gelecek hafta Tottenham'ı ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.