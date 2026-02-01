01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
3-070'
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-274'
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0DA
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Al Ittihad'da N'Golo Kante maç kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante, Al Najme maçında kadroya alınmadı.

calendar 01 Şubat 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 20:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Al Ittihad'da N'Golo Kante maç kadrosuna alınmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



N'Golo Kante, kendi isteğiyle Al Ittihad–Al Najme maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe ile anlaşan ve sarı-lacivertli takıma imza atmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, Karim Benzema gibi gemileri yaktı.

Al Ittihad'da oynamayacağını söyleyen Karim Benzema için Simeone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal ile anlaşmaya varıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kante de bu yönde bir karar alarak Al Najma maçında oynamayacağını kulübe bildirdi.

Öte yandan Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.


Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al Ittihad ile anlaşmaya çalışırken, Fransız futbolcunun bu tavrı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Kante için kısa sürede birçok olumlu yorum yaz

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 46 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 40 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
