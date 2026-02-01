N'Golo Kante, kendi isteğiyle Al Ittihad–Al Najme maç kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe ile anlaşan ve sarı-lacivertli takıma imza atmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, Karim Benzema gibi gemileri yaktı.
Al Ittihad'da oynamayacağını söyleyen Karim Benzema için Simeone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal ile anlaşmaya varıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kante de bu yönde bir karar alarak Al Najma maçında oynamayacağını kulübe bildirdi.
Öte yandan Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al Ittihad ile anlaşmaya çalışırken, Fransız futbolcunun bu tavrı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Kante için kısa sürede birçok olumlu yorum yaz
