Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Galatasaray oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Aaron Opoku (kendi kalesine), 26. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Maçtın 34. dakikasında sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyme şansını kaybetti.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 73. dakika sahada kaldı. Bir başka yeni transfer Yaser Asprilla ise aynı dakikada Noa Lang yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 49'a yükseltti. Kayserispor 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Kayserispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN DÖRT DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.
Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.
LANG İLK 11'DE BAŞLADI!
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.
YENİ TRANSFER ASPRILLA YEDEK
Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.
Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.
KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti
Karadağlı teknik adam, Galatasaray deplasmanına Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Benasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha 11'i ile çıktı.
Kayseri temsilcisinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Jadel Katongo, Joao Mendes, Denis Makarov, Burak Kapacak, Carlos Mane, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan yer aldı.
Dalovic, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Mendes'i yedeğe çekerken yerine Semih Güler'i sahaya sürdü.
TERS VURUŞ VE ERKEN BİR GOL!
Taraftarının önünde maça başlayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren rakip kaleye yüklenmeye başladı. Maçın 7. dakikasında Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. Maçta erken gol bulan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşandı.
OSIMHEN PENALTIDAN ATTI
Konuk ekip Kayserispor, Galatasaray karşısında yarı sahasından çıkamazken, büyük bir hata sonrası penaltı düdüğü çaldı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı.
Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu. Osimhen böylece ligdeki 7. penaltı vuruşunu da gole çevirdi. Galatasaray bu golle ilk yarıyı 2-0 öne bitirdi.
GABRIEL SARA YİNE ATTI
Maçın kontrolünü elinde tutan ve ikinci yarıda da Kayserispor kalesine arka arkaya ataklar düzenleyen Galatasaray, üçüncü golü de buldu. Son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'a önemli katkılar yapan Gabriel Sara, 60. dakikada fileleri havalandırdı ve durum 3-0 oldu. Ayrıca Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez arka arkaya üç lig maçında gol bulmanın mutluluğunu yaşadı.
OKAN BURUK'TAN HAMLELER
Galatasaray Teknik Dİrektörü Okan Buruk, üç farklı önde olmalarının ardından oyuncu değişiklikleri yaptı. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Rollanda Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen'i oyundan alan Okan Buruk, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yaser Asprilla ve Ahmed Kutucu'yu sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi'n in oyuna gireceği sırada tribünler, Arjantinli yıldıza büyük sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Osimhen de kenara gelirken, tribünlerin büyük desteğini aldı.
FİNAL GOLÜ MAURO ICARDİ'DEN
Galatasaray oyuna giren oyuncularının ardından maçta tempoyu düşürmedi. Kayserispor kalesinde gol arayan Galatasaray, dördüncü golü penaltıdan buldu. Mauro Icardi 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 4-0'lık skorla bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.
13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.
18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Aaron Opoku (kendi kalesine), 26. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Maçtın 34. dakikasında sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyme şansını kaybetti.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 73. dakika sahada kaldı. Bir başka yeni transfer Yaser Asprilla ise aynı dakikada Noa Lang yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 49'a yükseltti. Kayserispor 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Kayserispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN DÖRT DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.
Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.
LANG İLK 11'DE BAŞLADI!
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.
YENİ TRANSFER ASPRILLA YEDEK
Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.
Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.
KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti
Karadağlı teknik adam, Galatasaray deplasmanına Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Benasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha 11'i ile çıktı.
Kayseri temsilcisinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Jadel Katongo, Joao Mendes, Denis Makarov, Burak Kapacak, Carlos Mane, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan yer aldı.
Dalovic, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Mendes'i yedeğe çekerken yerine Semih Güler'i sahaya sürdü.
TERS VURUŞ VE ERKEN BİR GOL!
Taraftarının önünde maça başlayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren rakip kaleye yüklenmeye başladı. Maçın 7. dakikasında Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. Maçta erken gol bulan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşandı.
OSIMHEN PENALTIDAN ATTI
Konuk ekip Kayserispor, Galatasaray karşısında yarı sahasından çıkamazken, büyük bir hata sonrası penaltı düdüğü çaldı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı.
Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu. Osimhen böylece ligdeki 7. penaltı vuruşunu da gole çevirdi. Galatasaray bu golle ilk yarıyı 2-0 öne bitirdi.
GABRIEL SARA YİNE ATTI
Maçın kontrolünü elinde tutan ve ikinci yarıda da Kayserispor kalesine arka arkaya ataklar düzenleyen Galatasaray, üçüncü golü de buldu. Son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'a önemli katkılar yapan Gabriel Sara, 60. dakikada fileleri havalandırdı ve durum 3-0 oldu. Ayrıca Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez arka arkaya üç lig maçında gol bulmanın mutluluğunu yaşadı.
OKAN BURUK'TAN HAMLELER
Galatasaray Teknik Dİrektörü Okan Buruk, üç farklı önde olmalarının ardından oyuncu değişiklikleri yaptı. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Rollanda Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen'i oyundan alan Okan Buruk, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yaser Asprilla ve Ahmed Kutucu'yu sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi'n in oyuna gireceği sırada tribünler, Arjantinli yıldıza büyük sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Osimhen de kenara gelirken, tribünlerin büyük desteğini aldı.
FİNAL GOLÜ MAURO ICARDİ'DEN
Galatasaray oyuna giren oyuncularının ardından maçta tempoyu düşürmedi. Kayserispor kalesinde gol arayan Galatasaray, dördüncü golü penaltıdan buldu. Mauro Icardi 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 4-0'lık skorla bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.
13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.
18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)