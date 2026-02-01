Galatasaray'dan Kayserispor'a 4 maçta 16 gol!

Galatasaray, Kayserispor ile yaptığı son 4 lig maçında 16 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, renktaşıyla geçen sezon yaptığı 2 müsabakayı 5-1 ve 3-0'lık skorlarla galip tamamladı. Bu sezon da ligin ilk yarısında deplasmandan 4-0'lık galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, iç sahada da aynı skorla kazandı. "Cimbom" söz konusu 4 maçta rakibine toplamda 16 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
Galatasaray, rakibiyle iç sahada yaptığı son 4 mücadelede ise 15 gol atarken yine 1 kez gol yedi.
