Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer listesine aldı

Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılarak Al Hilal'e gitmek istediği ve bu yönde çalışmaların olduğunun ortaya çıkması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Al-Ittihad, yeni golcü için ilk sıraya En-Nesyri'yi aldı.

Suudi Arabistan basını, Al-Ittihad'ın Karim Benzema'nın yerine Youssef En-Nesyri'nin düşünülen transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca N'Golo Kante'yi isteyen Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerde Youssef En-Nesyri'nin geleceğinin de konuşulabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.