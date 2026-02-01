Juventus'tan Mauro Icardi açıklaması

İtalya Ligi takımlarından Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçerken, bu hamlenin son bulduğu açıklandı.
Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Chiellini yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
