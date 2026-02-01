Galatasaray'ın RAMS Park'ta bileği bükülmüyor

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23. galibiyetini aldı.
Galatasaray, bu süreçte 6. kez berabere kaldı.
