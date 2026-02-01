Gabriel Sara seriye bağladı!

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçta fileleri havalandırdı.
Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesini tek golle kapatan Sara, 19. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2 gol birden kaydetti. Sara, Zecorner Kayserispor filelerine de 1 top göndererek kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.
Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
