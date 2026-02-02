Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran için Rusya Ligi takımlarından Zenit devreye girdi.
Bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki Duran için Zenit ile görüşmeler başladı.
Rus kulübünün, Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr'ın istediği miktarı ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.
Lille, Juventus ve İngiltere'den birçok takımla adı geçen ancak transferi gerçekleşmeyen Jhon Duran'ın Zenit'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Jhon Duran'ın transferiyle ilgili sürecin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Anlaşmada 40 milyon euroluk opsiyon maddesinin de olacağı öğrenildi.
Öte yandan Jhon Duran, Kocaelispor maçının kadrosunda yer almayacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
