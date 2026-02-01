Gabriel Sara: 'Galatasaray, transfer konusunda çok iyi'

Maçın hemen ardından sarı-kırmızılıların üçüncü golüne imza atan Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Maça odaklandıklarını dile getiren Sara, "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Osimhen ve Icardi'den övgüyle bahseden Sara, "İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

Takıma katılan yeni transferler için de konuşan Brezilyalı yıldız, "Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldiler ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz." dedi.