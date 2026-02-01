Victor Osimhen ligde fırtına gibi!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 14'e çıkardı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında kullandığı penaltı ile takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada 5. kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'deki 14. maçında 8. kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki santrforun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.
Kayserispor'u yine boş geçmedi
Victor Osimhen, Kayseri temsilcisine karşı forma giydiği 4. maçta da gol atma başarısı gösterdi.
Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren Osimhen, Kayseri'nin sarı-kırmızılı takımına karşı 4. kez forma giydi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadelede 2 gol atan yıldız santror, ikinci yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı tek golle kapattı.
Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda yapılan maçta 1 kez fileleri havalandıran Osimhen, ikinci yarıdaki mücadeleyi de boş geçmedi.
