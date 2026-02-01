01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-183'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-290'

Victor Osimhen ligde fırtına gibi!

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, ligde oynadığı son 4 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

calendar 01 Şubat 2026 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 14'e çıkardı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında kullandığı penaltı ile takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada 5. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki 14. maçında 8. kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki santrforun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.


Kayserispor'u yine boş geçmedi

Victor Osimhen, Kayseri temsilcisine karşı forma giydiği 4. maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren Osimhen, Kayseri'nin sarı-kırmızılı takımına karşı 4. kez forma giydi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadelede 2 gol atan yıldız santror, ikinci yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı tek golle kapattı.

Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda yapılan maçta 1 kez fileleri havalandıran Osimhen, ikinci yarıdaki mücadeleyi de boş geçmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
