01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
0-122'
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-06'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
0-123'

Dortmund kazandı; farkı 6'ya kadar indirdi

Heidenheim'i 3-2 mağlup eden Borussia Dortmund, Bayern Münih'in son 2 haftadaki 5 puan kaybıyla farkı 6'ya kadar indirdi.

calendar 01 Şubat 2026 21:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dortmund kazandı; farkı 6'ya kadar indirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya 1. Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-2'lik skorla kazandı.

Dortmund, 44. dakikada Waldemar Anton'un golüyle öne geçti. Heidenheim, 45+5. dakikada Julian Niehues ile skoru eşitledi.

Niehues, 48. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Heidenheim'i öne geçirdi.


Ev sahibi ekip 68. dakikada penaltıdan ve 70. dakikada Serhou Guirassy'nin golleriyle geri dönüp maçı kazandı.

Bu sonucun ardından Dortmund, üst üste 4. kez kazandı ve puanını 45'e çıkararak son 2 haftada 5 puan kaybeden lider Bayern Münih ile farkı 6'ya kadar düşürdü.

Son sıradaki Heidenheim ise 13 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Heidenheim ise Hamburg'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
