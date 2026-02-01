Dortmund kazandı; farkı 6'ya kadar indirdi

Almanya 1. Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-2'lik skorla kazandı.Dortmund, 44. dakikada Waldemar Anton'un golüyle öne geçti. Heidenheim, 45+5. dakikada Julian Niehues ile skoru eşitledi.Niehues, 48. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Heidenheim'i öne geçirdi.Ev sahibi ekip 68. dakikada penaltıdan ve 70. dakikada Serhou Guirassy'nin golleriyle geri dönüp maçı kazandı.Bu sonucun ardından Dortmund, üst üste 4. kez kazandı ve puanını 45'e çıkararak son 2 haftada 5 puan kaybeden lider Bayern Münih ile farkı 6'ya kadar düşürdü.Son sıradaki Heidenheim ise 13 puanda kaldı.Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Heidenheim ise Hamburg'u konuk edecek.