Jhon Duran, rotayı Rusya'ya kırdı

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran için Rusya Ligi takımlarından Zenit devreye girdi.
Bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki Duran için Zenit resmen devreye girdi.
Rus kulübünün, Duran'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ve Al Nassr'ın istediği miktarı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.
Lille, Juventus ve İngiltere'den birçok takımla adı geçen ancak transferi gerçekleşmeyen Jhon Duran'ın Zenit'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Jhon Duran'ın transferiyle ilgili sürecin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
