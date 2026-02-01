01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-184'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Ajax, Zinchenko'yu 1,5 Milyon euroya aldı

Ajax, Arsenal'in Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

calendar 01 Şubat 2026 23:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: ajax.nl
Ajax, Zinchenko'yu 1,5 Milyon euroya aldı
Hollanda Ligi takımlarından Ajax, Arsenal'den Oleksandr Zinchenko'nun transferini açıkladı.

Ajax, Nottingham Forest ile kiralık sözleşmesinin feshi ile birlikte 1,5 milyon euro ödeme yaparak, 29 yyaiında Ukraynalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sol bek, sol açık ve orta sahada oynayan bilen Oleksandr Zinchenko, Ajax ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, "Oleksandr transferiyle Şampiyonlar Ligi hedefimiz doğrultusunda kadromuza anında kalite katacak deneyimli bir oyuncu ekliyoruz. Sol bekte taktiksel gücü ve savunma istikrarıyla öne çıkan Oleksandr, oyun tarzımıza mükemmel uyum sağlıyor. Premier Lig'de hem savunmada hem de oyun kurma ve hat kırma konularında önemli katkılar verebileceğini kanıtladı. Bu nedenle, en azından yaza kadar takımımızı güçlendirecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in yaz aylarında Nottingham Forest'a kiraladığı Oleksandr Zinchenko, 10 resmi maçta görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
