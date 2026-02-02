İtalya Ligi'nde 23. hafta maçında Parma ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele Juventus2un 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.
Juventus'un gollerini 15 ve 54. dakikada Bremer, 37. dakikada Weston McKennie ve 64. dakikada Jonathan David kaydetti.
Parma'nın tek golü 51. dakikada Andrea Cambiaso'nun ters vuruşu sonrası geldi.
KENAN YILDIZ KORKUTTU
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı olarak oyundan çıkmak istediğini söyledi ve ikinci yarıda görev yapmadı.
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 45'e yükseltti. Parma 23 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Parma, Bologna'ya konuk olacak. Juventus, Lazio'yu ağırlayacak.
Weston McKennie'den yarım voleyle güzel bitiriş!
