01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Ademola Lookman, Atletico Madrid için İspanya'da

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, Ademola Lookman'ı imza için İspanya'ya getirdi.

calendar 02 Şubat 2026 02:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, transferi için Atalanta ile anlaşma sağladıktan sonra Ademola Lookman'ı İspanya'ya getirdi.

Diego Simeone'nin devreye girmesi sonrası Fenerbahçe yerine Atletico Madrid'i seçen 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Atletico Madrid, Lookman için 35+5 milyon euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanacak ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
