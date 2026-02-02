Ademola Lookman, Atletico Madrid için İspanya'da

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, transferi için Atalanta ile anlaşma sağladıktan sonra Ademola Lookman'ı İspanya'ya getirdi.



Diego Simeone'nin devreye girmesi sonrası Fenerbahçe yerine Atletico Madrid'i seçen 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Atletico Madrid, Lookman için 35+5 milyon euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanacak ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.



Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



