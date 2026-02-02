01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Spalletti: "Icardi'yi istemiyorum, anlaşıldı mı?"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Mauro Icardi ile geçmişte yaşadığı sorunları ve bugün neden istemediğini anlattı.

calendar 02 Şubat 2026 01:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Spalletti: 'Icardi'yi istemiyorum, anlaşıldı mı?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi istediklerine dair haberleri yalanladı ve onu Inter'deyken neden gönderdiğini anlattı.

"Basın toplantısında Icardi ve Osimhen hakkında sorular soruluyor, bu yüzden Icardi'yi sadece benim takımımda oynadığı dönemdeki performansıyla övebilirim." diyen Spalletti, "Soyunma odasına, özel hayatıyla ilgili, soyunma odasına ait olmayan başka durumlar da taşıdı. Bu yüzden onunla konuşmak zorunda kaldım. Soyunma odasındayken, başka meseleleri içeri almak için kapıyı açık tutamazsınız." dedi.

"ICARDI'Yİ İSTEMİYORUZ"


Spalletti, O zaman bir karar vermem gerekti ve onu takımdan çıkarmaya karar verdim, o da buna tepki gösterdi. O iyi bir çocuk, sevimli bir insan ve harika bir forvet. Ama biz Icardi'yi istemiyoruz. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

"BULAMAZSAK, OLDUĞUMUZ GİBİ KALIRIZ"

İtalyan teknik adam, "Birini övgüyle bahsedersem, onu transfer etmek istediğim manşetlere taşınır, ama bu doğru değil. Belirli özelliklere sahip bir oyuncu arıyoruz, bulamazsak, olduğumuz gibi kalırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2019'DA INTER'DEN GÖNDERİLDİ

Mauco Icardi, 2019 yılında kaptanı olduğu Inter'den, yaşadığı sorunlar nedeniyle PSG'ye kiralık olarak gönderilmişti. Bu kararın arkasında takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar ve Spalletti'nin görüşünün yer aldığı basına yansımıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.