Kante, Fenerbahçe'ye! En-Nesyri, Al-Ittihad'a

Al-Ittihad'ın Fenerbahçe 'den Youssef En-Nesyri'yi istemesinin ardından, Kante için yapılan transfer görüşmelerine, Faslı golcü de eklendi.

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin ayrılmasına izin verilmesi halinde, Youssef En-Nesyri'nin ayrılığını onaylayacağını Al-Ittihad'a bildirdi.

Al-Ittihad yetkilileri, N'Golo Kante için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi ve taraflar bu rakam üzerine anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için En-Nesyri'nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.

Öte yandan Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'dan bazı gazeteciler, Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı için maçta oynamadığını iddia etti.





Al-Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 34 yaşındaki Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



FRED SÜRPRİZİ



Bu arada Al-Ittihad'ın Fred transferi için Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.