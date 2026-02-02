01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Kante, Fenerbahçe'ye! En-Nesyri, Al-Ittihad'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde sonra geldi.

calendar 02 Şubat 2026 01:41 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 02:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Al-Ittihad'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi istemesinin ardından, Kante için yapılan transfer görüşmelerine, Faslı golcü de eklendi. 
 
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin ayrılmasına izin verilmesi halinde, Youssef En-Nesyri'nin ayrılığını onaylayacağını Al-Ittihad'a bildirdi. 
 
Al-Ittihad yetkilileri, N'Golo Kante için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi ve taraflar bu rakam üzerine anlaşma sağladı. 
 
Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için En-Nesyri'nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.
 
Öte yandan Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'dan bazı gazeteciler, Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı için maçta oynamadığını iddia etti. 

Al-Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 34 yaşındaki Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

FRED SÜRPRİZİ

Bu arada Al-Ittihad'ın Fred transferi için Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vereceği öğrenildi. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
