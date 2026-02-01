01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-183'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-290'

Noa Lang: "Juventus'u eleyeceğimize inanıyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Juventus eşleşmesini değerlendirerek İtalyan ekibinin gücüne dikkat çekerken, sarı-kırmızılı formayla da turu geçeceklerine inandığını ifade etti.

01 Şubat 2026 23:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştikleri İtalya temsilcisi Juventus'un güçlü bir takım olduğunu söyledi.
 
Noa Lang, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Hollandalı oyuncu, takımla sadece 1 kez antrenman yaptığını aktararak, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım." diye konuştu.
 
Sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecine değinen Lang, "Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Kanat rotasyonunda önemli oyuncularla forma yarışı verecek olmasıyla ilgili konuşan Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım." şeklinde konuştu.
 
Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi:
 
"Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyereken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır."
 
Lang, sözlerini Türkçe bir şekilde "Teşekkür ederim, iyi akşamlar." diyerek bitirdi.
 
GALİBİYET "ÜÇLÜ"SÜ LANG'DAN
 
Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü yeni transfer Noa Lang başlattı.
 
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasındaki taraftarlarla kutladı. Taraftarın isteğiyle galibiyet "üçlü"sünü Noa Lang yaptırdı.
 
Noa Lang'ın ardından taraftarlar, Mauro Icardi'den de "üçlü" çektirmesini istedi. Oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından taraftarlar Victor Osimhen'in adını bağırdı. Bunun ardından sahaya dönen Osimhen de "üçlü" tezahüratı yaptırdı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
