01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
3-070'
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-274'
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0DA
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Manchester City'den Galatasaray maçı sonrası büyük kayıp!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Tottenham deplasmanında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı! Sonuç: 2-2

01 Şubat 2026 21:29
Haber: Sporx.com
Manchester City'den Galatasaray maçı sonrası büyük kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Galatasaray maçından sonra Tottenham deplasmanına çıkan Manchester City 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti.

Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Rayan Cherki ve 44. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Tottenham'da 53. ve 70. dakikalarda sahneye çıkan Dominic Solanke, attığı gollerle takımına puan kazandırdı.


Bu beraberlik sonrası Tottenham puanını 29'a yükseltti. 47 puana ulaşan Manchester City, Arsenal'in 6 puan gerisine düştü.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Manchester City, Liverpool deplasmanına çıkacak.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 46 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 40 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
