GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS KAYSERİ)

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi. Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi. Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol yedi.Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev alabilir. Takıma ara transfer döneminde katılan Lang ve Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak. İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı ligde galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 59 müsabakada Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın 134 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, İstanbul'daki maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Kayserspor ile sahasındaki 29 lig maçının 23'ünü kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 84 gol attı, kalesinde 20 gol gördü.



GALATASARAY, 6 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR



Galatasaray, son 6 Süper Lig maçında Kayserispor'a yenilmedi. Son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayseri ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray, sonraki süreçte rakibine karşı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, bu süreçte Kayserispor'un filelerini 20 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un ekibi, Kayseri temsilcisini 2015-16 ve 2022-23 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 2021-22 sezonunda Kayseri'deki maçta 3-0'lık skorla yaşadı. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-86 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 59 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?







Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada TFF VAR merkezinde ise hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen.







Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.



GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.



İKİ EKSİK VAR



Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Geçen haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu, bu maçta oynayamayacak. Öte yandan sakatlığı bulunana Leroy Sane de mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray, Leroy Sané'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.



ÜÇ OYUNCU SINIRDA



Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



LİGDE 7 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR



Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 karşılaşmada yenilmedi. Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.



