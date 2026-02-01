01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-034'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-037'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Karim Benzema ile ayrılık zirvesi!

Al Ittihad'de Karim Benzema ile yollar ayrılabilir. Suudi Arabistan ekibinin yönetimi, yaşanan krizin ardından Benzema ile görüşecek. Benzema ile Al Hilal ilgileniyor.

calendar 01 Şubat 2026 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Karim Benzema ile ayrılık zirvesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Al Ittihad'de Karim Benzema ile yollar ayrılabilir.

SÖZLEŞME TEKLİFİ KRİZ ÇIKARDI

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek kaptan Benzema'ya kulüp yönetimi yeni teklif yaptı. Fransız oyuncu, kulübün yaptığı sıra dışı teklifi "komik" bulduğu için takıma rest çekti.

REST ÇEKTİ

Al Ittihad, Benzema'ya 'sıfır euro' maaş önerdi ancak imaj haklarının yüzde 100 olarak kendisinde kalmasını önerdi. Benzema, bu teklifi saygısızlık olarak gördü ve maça çıkmak istemedi.


38 yaşındaki futbolcu, Al Fateh ile 2-2 berabere kalınan maçın kadrosuna yer almadı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Al Ittihad'de yaşanan bu gelişmenin ardından yönetim ve Benzema, bir araya geliyor.

TALEP 25 MİLYON EURO

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Karim Benzema ile bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yakından ilgileniyor. Al Ittihad, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Benzema için 25 milyon euro bonservis talebi bulunuyor.

SÖZLEŞME BEKLENTİSİ

Önceliği Avrupa ve Fransa'ya veren Benzema, Al Ittihad sonrası transfer olabileceği yeni kulübünden 2027 yılına kadar sürecek sözleşme istiyor.

Al Ittihad forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 38 yaşındaki Karim Benzema, 16 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.