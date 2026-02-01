01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-034'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-037'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı yerinde takip ederek madalya kazanan sarı-lacivertli sporculara destek verdi. Saran, transfer konusunda gelen sorunun ardından, "Bugün konu boks." dedi.

01 Şubat 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip ederek sarı-lacivertli sporculara destek verdi. 

Saran, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla devam eden şampiyonada mücadele veren Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek amacıyla salona geldi.

Madalya alan Fenerbahçeli sporcularla hatıra fotoğrafı çekilen ve onları tebrik eden Saran, sporculara madalya takdimi de yaptı.



Saran, basın mensuplarına, yetenekli gençlerin yanında olmak için bugün şampiyonaya geldiklerini söyledi.



Organizasyonda kadın ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldıklarını aktaran Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünyada bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

"KONU BUGÜN BOKS"

Basın mensuplarının futbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Saran, "Konu bugün boks." ifadesini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Saran'a plaket takdim etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
