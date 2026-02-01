01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-022'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-066'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-059'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Portekiz ekibinden Kevin Boma transferinde Beşiktaş'a veto

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Estoril, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Togolu stoper Kevin Boma için yaptığı teklifi reddetti.

calendar 01 Şubat 2026 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Portekiz ekibinden Kevin Boma transferinde Beşiktaş'a veto
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz Ligi'nin en dikkat çeken savunmacılarından biri olan Kevin Boma için girişimde bulundu ancak bu hamle sonuç vermedi.

Foot Mercato'nun haberine göre Estoril, 23 yaşındaki stoper için kapıyı net şekilde kapattı ve oyuncunun kış transfer döneminde satılmayacağını tüm taliplere iletti. Beşiktaş'ın yaptığı son dakika temasları da bu nedenle karşılık bulmadı.

Son 1,5 sezonda 51 resmi maça çıkan ve performansıyla Portekiz'de adından söz ettiren Kevin Boma'ya Avrupa'dan yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.



Estoril'in masasına yaklaşık 7 milyon euro civarında iki resmi teklif geldiği, bunların Augsburg ve Paris FC tarafından yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Premier Lig'den Everton'ın da güçlü şekilde devrede olduğu aktarıldı.

"BU KIŞ SATILIK DEĞİL"

Tüm bu ilgiye rağmen Estoril yönetimi, sezonun geri kalanında savunmadaki liderini kaybetmek istemedi ve "Kevin Boma bu kış satılık değil" mesajını net biçimde verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
