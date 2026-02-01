Portekiz ekibinden Kevin Boma transferinde Beşiktaş'a veto

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz Ligi'nin en dikkat çeken savunmacılarından biri olan Kevin Boma için girişimde bulundu ancak bu hamle sonuç vermedi.



Foot Mercato'nun haberine göre Estoril, 23 yaşındaki stoper için kapıyı net şekilde kapattı ve oyuncunun kış transfer döneminde satılmayacağını tüm taliplere iletti. Beşiktaş'ın yaptığı son dakika temasları da bu nedenle karşılık bulmadı.



Son 1,5 sezonda 51 resmi maça çıkan ve performansıyla Portekiz'de adından söz ettiren Kevin Boma'ya Avrupa'dan yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Estoril'in masasına yaklaşık 7 milyon euro civarında iki resmi teklif geldiği, bunların Augsburg ve Paris FC tarafından yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Premier Lig'den Everton'ın da güçlü şekilde devrede olduğu aktarıldı.Tüm bu ilgiye rağmen Estoril yönetimi, sezonun geri kalanında savunmadaki liderini kaybetmek istemedi vemesajını net biçimde verdi.