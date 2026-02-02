01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Alperen, 2026 NBA All-Star'da yok!

Houston Rockets'ta forma giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 2026 NBA All-Star kadrosuna seçilemedi.

calendar 02 Şubat 2026 02:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı.

2025 yılında NBA All-Star kadrosuna davet edilen Alperen Şengün, bu kez davet alamadı.

İşte NBA All-Star kadroları


Batı İlk 5
🔸 Stephen Curry, Warriors
🔸 Luka Doncic, Lakers
🔸 Gilgeous-Alexander, Thunder
🔸 Nikola Jokic, Nuggets
🔸 Victor Wembanyama, Spurs

Batı Yedekler
🔸 Kevin Duran, Rcokets
🔸 Anthony Edwards, Timberwolves
🔸 LeBron James, Lakers
🔸 Jamal Murray, Nuggets
🔸 Chet Holmgren, Thunder
🔸 Devin Booker, Suns
🔸 Deni Avdija, Blazers

Doğu İlk 5
🔸 Giannis Antetokounmpo, Bucks
🔸 Jaylen Brown, Celtics
🔸 Jalen Brunson, Knicks
🔸 Cade Cunningham, Pistons
🔸 Tyrese Maxey, 76ers

Doğu Yedekler
🔸 Donovan Mitchell, Cavaliers
🔸 Jalen Johnson, Hawks
🔸 Karl-Anthony Towns, Knicks
🔸 Pascal Siakam, Pacers
🔸 Norman Powell, Heat
🔸 Scottie Barnes, Raptors
🔸 Jalen Duren, Pistons

