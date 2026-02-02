Alperen, 2026 NBA All-Star'da yok!

NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı.
2025 yılında NBA All-Star kadrosuna davet edilen Alperen Şengün, bu kez davet alamadı.
İşte NBA All-Star kadroları
Batı İlk 5
🔸 Stephen Curry, Warriors
🔸 Luka Doncic, Lakers
🔸 Gilgeous-Alexander, Thunder
🔸 Nikola Jokic, Nuggets
🔸 Victor Wembanyama, Spurs
Batı Yedekler
🔸 Kevin Duran, Rcokets
🔸 Anthony Edwards, Timberwolves
🔸 LeBron James, Lakers
🔸 Jamal Murray, Nuggets
🔸 Chet Holmgren, Thunder
🔸 Devin Booker, Suns
🔸 Deni Avdija, Blazers
Doğu İlk 5
🔸 Giannis Antetokounmpo, Bucks
🔸 Jaylen Brown, Celtics
🔸 Jalen Brunson, Knicks
🔸 Cade Cunningham, Pistons
🔸 Tyrese Maxey, 76ers
Doğu Yedekler
🔸 Donovan Mitchell, Cavaliers
🔸 Jalen Johnson, Hawks
🔸 Karl-Anthony Towns, Knicks
🔸 Pascal Siakam, Pacers
🔸 Norman Powell, Heat
🔸 Scottie Barnes, Raptors
🔸 Jalen Duren, Pistons
