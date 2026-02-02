01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Trabzonspor'un hedefi Arjantinli 10 numara!.

Trabzonspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin son olarak Rusya'nın Spartak Moskova takımında oynayan 26 yaşındaki oyun kurucu Esequiel Barco'yu listeye eklediği iddia edildi.

Trabzonspor'un hedefi Arjantinli 10 numara!.
Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Rus basınındaki haberlerde, bordo-mavililerin, Spartak Moskova'da oynayan orta saha oyuncusu Esequiel Barco'yu istediği öne sürüldü.

Orta sahada 10 numara olarak oynayan 26 yaşındaki Arjantinli yıldızın Rus kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek. Piyasa değeri de 14 milyon euro gösterilen Barco, bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 4 gol attı, 4 asist yaptı. İki ayağını da etkili kullanan Tangocu, 2024'te River Plate'ten S.Moskova'ya geçmişti.


AVRUPA KUPALARINI ÇOK İSTİYOR

Mevki olarak orta sahanın yanı sıra sol ve sağ kanatta da forma giyebilen Esequiel Barco, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Rus kulüplerinin, UEFA organizasyonlarına katılamaması nedeniyle kariyerine farklı bir rotada devam etmek isteyen deneyimli futbolcu, kısa sürede kararını verecek. Trabzonspor'un da Barco'yu yakından izlediği ve önemli bir aday olduğu iddia edildi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin belirleyeceği raporun da transfer çalışmalarda etkili olması bekleniyor. Arjantinli 10 numaranın da olası bir teklifte kabul etmeye yakın durduğu ifade edildi.

COLMAN VE SOSA'DAN SONRA

Arjantinli orta saha oyuncusu Esequiel Barco, akıllara Trabzonspor'un unutulmaz Arjantinli yıldızlarını getirdi. Bordo-mavili takımda 2008-2014 yılları arasında oynayan Gustavo Colman ile 2018-2020 arasında başarıyla forma giyen Jose Sosa, ön plana çıkmıştı. Barco da iki Arjantinli yıldızdan sonra dikkatleri topladı. Hem Colman hem de Sosa'nın Trabzonspor'da yakaladığı başarıdan sonra bir başka Arjantinli yıldızın da gündeme gelmesi heyecanı artırdı.

AVRUPA KUPASINDA HENÜZ OYNAMADI

Kariyeri boyunca Avrupa futboluna ilk kez Spartak Moskova ile açılan Esequiel Barco, henüz UEFA'nın bir organizasyonda yer almadı. Fotomaç'ın haberine göre, Avrupa kupalarında forma giymek isteyen Barco, bu sebeple Trabzonspor'dan gelebilecek teklife sıcak bakmaya hazır durumda. Rus kulüpleri UEFA organizasyonlarında yer alamadığı için Barco da henüz söz konusu hedefine ulaşamadı.

MESSI İLE AYNI TAKIMDA

Arjantin Milli Takımı'nda 2021 yılında forma giyen Esequiel Barco, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile yan yana oynadı. İki isim Arjantin Milli Takımı'nda buluştu. Barco, birçok röportajında da Messi ile beraber aynı sahada olmanın büyük gurur olduğunu belirtti.

HER ZAMAN ÇOK İSTİKRARLI

Esequiel Barco, kariyeri boyunca istikrarlı yapısıyla öne çıktı. Barco, River Plate, Atlanta United, Spartak Moskova ve İndependiente formalarıyla istikrarlı bir şekilde forma giymeyi başardı. 26 yaşındaki yıldız gol ve asist katkısıyla da beğeni topladı.

Esequiel Barco, bu sezon Spartak Moskova formasıyla 21 karşılaşşmada boy gösterirken, 4 gol attı, 4 asist yaptı. S.Moskova'nın ligde zirveden uzak kalması nedeniyle Barco datransfere sıcak bakıyor. 

