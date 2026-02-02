Beşiktaş'ın orta sahaya hamlelerinden birisi olan Mert Kömür'ün transferi zora girdi.
Siyah-beyazlılar genç oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Alman ekibi Augsburg'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro önerdi.
TRANSFERDE 'BABA' ENGEL
Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken baba Kömürcü'nün oğlunun Beşiktaş'a gitmesini istemediği öğrenildi. Kömürcü cephesi sezonu Augsburg'ta tamamlamayı planlıyor.
Beşiktaş'a Mert Kömür transferinde engel çıktı!
Beşiktaş'ın talip olduğu genç yıldız Mert Kömür için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun babası transfere engel oldu.
Juventus, Emil Holm transferinde sona yakın!
