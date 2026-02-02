01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Beşiktaş'a Mert Kömür transferinde engel çıktı!

Beşiktaş'ın talip olduğu genç yıldız Mert Kömür için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun babası transfere engel oldu.

Beşiktaş'a Mert Kömür transferinde engel çıktı!
Beşiktaş'ın orta sahaya hamlelerinden birisi olan Mert Kömür'ün transferi zora girdi. 

Siyah-beyazlılar genç oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Alman ekibi Augsburg'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro önerdi.

TRANSFERDE 'BABA' ENGEL

Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken baba Kömürcü'nün oğlunun Beşiktaş'a gitmesini istemediği öğrenildi. Kömürcü cephesi sezonu Augsburg'ta tamamlamayı planlıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
