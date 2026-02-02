Beşiktaş'a Mert Kömür transferinde engel çıktı!

Beşiktaş'ın orta sahaya hamlelerinden birisi olan Mert Kömür'ün transferi zora girdi.



Siyah-beyazlılar genç oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Alman ekibi Augsburg'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro önerdi.



TRANSFERDE 'BABA' ENGEL



Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken baba Kömürcü'nün oğlunun Beşiktaş'a gitmesini istemediği öğrenildi. Kömürcü cephesi sezonu Augsburg'ta tamamlamayı planlıyor.







