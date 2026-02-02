01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Beşiktaş'tan kaleye Hermansen hamlesi!

Kalede yaşanan istikrarsızlık sonrası arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Filip Jörgensen dosyasını kapatıp rotayı West Ham forması giyen Mads Hermansen'e çevirdi.

calendar 02 Şubat 2026 09:04
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kaleye Hermansen hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon kalede istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ta sorun büyüyor. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında yaptığı hatalar sonrası tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, yüksek bonservis beklentisi nedeniyle Filip Jörgensen dosyasını rafa kaldırdı. Siyah-beyazlılar, rotayı bu kez bir başka Danimarkalı eldiven olan Mads Hermansen'e çevirdi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR



Fotomaç'ın, Danimarkalı gazeteci Farzam Abolhosseini'nin haberinden yaptığı derlemeye göre Beşiktaş kurmayları, 25 yaşındaki kaleci için West Ham United ile temasa geçti. Yönetimin, kaledeki problemi üst düzey bir isimle çözmek adına tüm şartları zorladığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ

Modern kaleci profiline tam uyan Hermansen, Avrupa'nın potansiyeli yüksek eldivenleri arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Mads Hermansen, bu sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 4 maça çıkarken kalesinde toplam 11 gol gördü. 1 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

AYAKLA OYUN KURUYOR

Danimarkalı file bekçisinin en büyük artılarından biri ayakla oyun kurabilmesi. Yakın mesafeden atılan şutlarda hızlı reaksiyon verebilen Mads Hermansen, bire bir kaldığı pozisyonlarda açıyı iyi kapatıyor. Savunma hattıyla sürekli konuşan ve takım arkadaşlarını yönlendiren bir kaleci. Gelişim çağında olduğu için potansiyeli yüksek. Leicester'da forma giydiği 2 yıllık dönemde 'beklenenden fazla gol engelleme' istatistikleriyle dikkat çekti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
