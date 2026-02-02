02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

NBA'de New York Knicks üst üste 6. galibiyetini aldı

Amerikan basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Los Angeles Lakers'ı 112-100 yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı.

calendar 02 Şubat 2026 10:27
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de New York Knicks üst üste 6. galibiyetini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Los Angeles Lakers'ı 112-100 yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı.

Madison Square Garden'da Lakers'ı ağırlayan Doğu Konferansı ikincisi Knicks, OG Anunoby'nin 25 ve Landry Shamet'in 23 sayı attığı maçta galip geldi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Knicks'te Jalen Brunson 12 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 13 ribauntla double-double yaptı.

Luka Doncic'in 30 sayı, 15 ribaunt, 8 asist ve LeBron James'in 22 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansları, Lakers'ın 19. mağlubiyetini engelleyemedi.

- Thunder, Nuggets deplasmanında kazandı


Oklahoma City Thunder, Ball Arena'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 121-111 mağlup etti.

Bu sezon 39. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 13 asist ve Cason Wallace 27 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nuggets'ta ise Peyton Watson'ın 29 ve Nikola Jokic'in 16 sayısı, sezonun 17. yenilgisini önleyemedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.