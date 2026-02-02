Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklifin detayları ortaya çıktı

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah beyazlı takımdan teklif aldığını doğruladı.





"BEŞİKTAŞ'TAN BANA TEKLİF GELDİ!"



Dün takımının Sao Paulo'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Brazao "Evet, teklif geldi ama bunu yönetim kuruluna ve menajerlerime bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, ben burada Santos'a çalışmak ve yardımcı olmak için bulunuyorum. Teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine gelince, bunu size söyleyemem. Bugün teklifin geldiğini biliyorum ama benim odağım her zaman oyunda, Santos'ta. Ben burada kulübü savunmak için bulunuyorum" dedi.

TNT Sports'un haberine göre;

Beşiktaş, Brezilyalı kalecinin transferi için Santos'a yaklaşıkbir bonservis bedeli teklif etti. Anlaşmadaolduğu da belirtildi.Haber detayında, siyah beyazlıların Brazao'ya mevcut maaşında önemli bir artış içerenönerdiği de kaydedildi.Öte yandan Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos da Beşiktaş'tan gelen teklifi doğruladı ve bu öneriyi geri çevirdiklerini söyledi. Alexandre Mattosdedi.Kulübüyle 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brazao, bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 10 gol gördü. Brezilyalı eldiven, 1 maçta kalesini gole kapadı.