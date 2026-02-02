02 Şubat
Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklifin detayları ortaya çıktı

Brezilya'nın Santos takımında forma giyen kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. Brazao için gelen talebi Santos yönetimi de doğrularken, siyah beyazlıların yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah beyazlı takımdan teklif aldığını doğruladı.

"BEŞİKTAŞ'TAN BANA TEKLİF GELDİ!"

Dün takımının Sao Paulo'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Brazao "Evet, teklif geldi ama bunu yönetim kuruluna ve menajerlerime bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, ben burada Santos'a çalışmak ve yardımcı olmak için bulunuyorum. Teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine gelince, bunu size söyleyemem. Bugün teklifin geldiğini biliyorum ama benim odağım her zaman oyunda, Santos'ta. Ben burada kulübü savunmak için bulunuyorum" dedi.



BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

TNT Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı kalecinin transferi için Santos'a yaklaşık 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif etti. Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu da belirtildi. 

Haber detayında, siyah beyazlıların Brazao'ya mevcut maaşında önemli bir artış içeren 4 yıllık bir sözleşme önerdiği de kaydedildi.

"BRAZAO AYRILMAYACAK"

Öte yandan Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos da Beşiktaş'tan gelen teklifi doğruladı ve bu öneriyi geri çevirdiklerini söyledi. Alexandre Mattos "Brazao şu anda ayrılmayacak. Şu anda kimse ayrılmıyor, özellikle de sunulan bu teklif için. Daha iyi teklifler aldık. Projemiz, öncelikle başkanın adil bulduğu bir ücret karşılığında oyuncuların buradan ayrılmasıdır. Şu anda aldığımız teklif, Brazao'nun değerinin olması gerektiğine inandığımız şeyle örtüşmüyor." dedi.

PERFORMANSI

Kulübüyle 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brazao, bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 10 gol gördü. Brezilyalı eldiven, 1 maçta kalesini gole kapadı.



SON HABERLER
