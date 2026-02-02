02 Şubat
Trabzonspor, Benfica'dan istedi!

Trabzonspor, Benfica B'de forma giyen 20 yaşındaki sol kanat Ivan Lima için transfer teklifini yaptı.

Trabzonspor, Benfica forması giyen 20 yaşındaki sol açık Ivan Lima için resmi teklif yaptı.

Bordo mavili ekip, Lima için yabancı kontenjanında yer açamazsa transfer edip kiralamayı planladı.

Christ Oulai, Felipe Augusto, Wagner Pina gibi başarılı genç transferleri yapan scout ekibi oyuncuya tam not verdi ve transferini tavsiye etti.

Portekiz 2. Ligi'nde oynayan Benfica B'de forma giyen 20 yaşındaki Ivan Lima, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
