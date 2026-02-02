Trabzonspor, Benfica'dan istedi!

Trabzonspor, Benfica forması giyen 20 yaşındaki sol açık Ivan Lima için resmi teklif yaptı.
Bordo mavili ekip, Lima için yabancı kontenjanında yer açamazsa transfer edip kiralamayı planladı.
Christ Oulai, Felipe Augusto, Wagner Pina gibi başarılı genç transferleri yapan scout ekibi oyuncuya tam not verdi ve transferini tavsiye etti.
Portekiz 2. Ligi'nde oynayan Benfica B'de forma giyen 20 yaşındaki Ivan Lima, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 3 asist yaptı.
Bordo mavili ekip, Lima için yabancı kontenjanında yer açamazsa transfer edip kiralamayı planladı.
Christ Oulai, Felipe Augusto, Wagner Pina gibi başarılı genç transferleri yapan scout ekibi oyuncuya tam not verdi ve transferini tavsiye etti.
Portekiz 2. Ligi'nde oynayan Benfica B'de forma giyen 20 yaşındaki Ivan Lima, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 3 asist yaptı.