İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Liginde yoluna tam gaz devam eden Arsenal'a Mikel Merino'dan kötü haber geldi. İspanyol futbolcu'nun sağ ayak kemiğinden sakatlandığını açıklayan Arsenal, 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı ve transfer arayışına girdi.Arsenal, 2022 Dünya Kupasını kaçıran tecrübeli Merino'nun, bu sakatlık sonrasında ise yine Dünya Kupasını kaçırabileceğini açıkladı.A Bola'ya göre bu gelişmeler sonrasında Mikel Merino yerine oyuncu bakmaya başlayan Kuzey Londra yöneticileri, ilk hedef olarak Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi gözlerine kestirdi.2023 yazında Milan'dan 70 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcuyu satmak istemeyen Newcastle, transferin gerçekleşmesi durumunda Premier Lig rekoru kırabileceği belirtildi. Ancak 2 Şubat'ta İngiltere'de transferin son günü olduğu için Arsenal'in şansının yok denecek kadar az olduğu vurgulandı.Bu yaz yine Newcastle'den ayrılan Alexander Isak için, son şampiyon Liverpool tam 145 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.