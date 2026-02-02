02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Arsenal son gün Tonali transferi peşinde!

Arsenal, Mikel Merino'nun sakatlığı üzerine transferde gaza bastı. Londra ekibinin yeni hedefi Sandro Tonali!

calendar 02 Şubat 2026 14:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Liginde yoluna tam gaz devam eden Arsenal'a Mikel Merino'dan kötü haber geldi. İspanyol futbolcu'nun sağ ayak kemiğinden sakatlandığını açıklayan Arsenal, 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı ve transfer arayışına girdi.

DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR

Arsenal, 2022 Dünya Kupasını kaçıran tecrübeli Merino'nun, bu sakatlık sonrasında ise yine Dünya Kupasını kaçırabileceğini açıkladı.


ARSENAL TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

A Bola'ya göre bu gelişmeler sonrasında Mikel Merino yerine oyuncu bakmaya başlayan Kuzey Londra yöneticileri, ilk hedef olarak Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi gözlerine kestirdi.

NEWCASTLE 70 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ!

2023 yazında Milan'dan 70 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcuyu satmak istemeyen Newcastle, transferin gerçekleşmesi durumunda Premier Lig rekoru kırabileceği belirtildi. Ancak 2 Şubat'ta İngiltere'de transferin son günü olduğu için Arsenal'in şansının yok denecek kadar az olduğu vurgulandı.

REKOR ISAK'TA!

Bu yaz yine Newcastle'den ayrılan Alexander Isak için, son şampiyon Liverpool tam 145 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

