Galatasaray'da bugün ayrılık haberi bekleniyor

Galatasaray'da Yusuf Demir ile yolların ayrılması gündemde...
Genç futbolcunun temsilcisinin, sözleşme feshiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu cephesi arasında yürütülen temaslarda, fesih şartlarının ele alındığı ve tarafların karşılıklı olarak çözüm üretmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin, kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi ile Yusuf Demir'in temsilcisi arasındaki müzakerelerin gün içinde bitmesi ve oyuncunun serbest kalacağı düşünülüyor.
3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2022 yazında transfer ettiği Yusuf, sarı kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.
YUSUF DEMİR'İN MENAJERİNİN PAYLAŞIMI
Genç futbolcunun temsilcisinin, sözleşme feshiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu cephesi arasında yürütülen temaslarda, fesih şartlarının ele alındığı ve tarafların karşılıklı olarak çözüm üretmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin, kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi ile Yusuf Demir'in temsilcisi arasındaki müzakerelerin gün içinde bitmesi ve oyuncunun serbest kalacağı düşünülüyor.
3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2022 yazında transfer ettiği Yusuf, sarı kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.
YUSUF DEMİR'İN MENAJERİNİN PAYLAŞIMI