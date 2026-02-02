02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Galatasaray'da bugün ayrılık haberi bekleniyor

Yusuf Demir'in temsilcisi Galatasaray ile fesih görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

calendar 02 Şubat 2026 16:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Yusuf Demir ile yolların ayrılması gündemde...

Genç futbolcunun temsilcisinin, sözleşme feshiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu cephesi arasında yürütülen temaslarda, fesih şartlarının ele alındığı ve tarafların karşılıklı olarak çözüm üretmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin, kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.


Galatasaray yönetimi ile Yusuf Demir'in temsilcisi arasındaki müzakerelerin gün içinde bitmesi ve oyuncunun serbest kalacağı düşünülüyor.

3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2022 yazında transfer ettiği Yusuf, sarı kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.

YUSUF DEMİR'İN MENAJERİNİN PAYLAŞIMI




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
