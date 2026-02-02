02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Fenerbahçe nabız yokladı; Serhou Guirassy

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşılık Borussia Dortmundlu Guirassy için maliyet araştırması yaptı.

Fenerbahçe, forvet hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Youssef En-Nesyri'nin olası Al Ittihad'a satış ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy'nin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILDI


Sercan Hamzaoğlu'nun haberime göre; sarı lacivertli yönetim, En-Nesyri'nin takımdan ayrılması halinde hücum hattını güçlü bir isimle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Guirassy için şartlar ve olası maliyetin araştırıldığı ifade edildi.

Transferdeki gelişmelerin, En-Nesyri'nin geleceğine bağlı olarak netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZON 30 MAÇTA 17 GOLE KATKI SAĞLADI

Dortmund'un 2024 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki Fransa doğumlu Gineli forvet, bu sezon oynadığı 30 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
