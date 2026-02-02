Fenerbahçe nabız yokladı; Serhou Guirassy

Fenerbahçe, forvet hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli kulübün, Youssef En-Nesyri'nin olası Al Ittihad'a satış ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy'nin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILDI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberime göre; sarı lacivertli yönetim, En-Nesyri'nin takımdan ayrılması halinde hücum hattını güçlü bir isimle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Guirassy için şartlar ve olası maliyetin araştırıldığı ifade edildi.
Transferdeki gelişmelerin, En-Nesyri'nin geleceğine bağlı olarak netlik kazanması bekleniyor.
BU SEZON 30 MAÇTA 17 GOLE KATKI SAĞLADI
Dortmund'un 2024 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki Fransa doğumlu Gineli forvet, bu sezon oynadığı 30 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı
