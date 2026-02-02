02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
Sunderland-Burnley
23:00
Mallorca-Sevilla
23:00
Udinese-Roma
22:45
AVS-Braga
21:45
Casa Pia-FC Porto
23:45

El Karouani, Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki sol bek, Utrecht ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni takımına katılacak.

calendar 02 Şubat 2026 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Fenerbahçe ile birlikte Marsilya'nın da gündemine gelen 25 yaşındaki sol bek, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

SÖZLEŞME İMZALADI!

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Faslı futbolcu ile anlaşmaya vardı ve El Karouani ile sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki futbolcu, Utrecht ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni takımına katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Utrecht forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
