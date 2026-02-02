Eyüp Aydın, Kasımpaşa'ya gidiyor

Samsunspor'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın, sarı-kırmızılılardan yeniden ayrılıyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa, genç orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Eyüp Aydın transferinde imzaların yarın (Salı) atılması ve genç oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor.
21 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın, sezonun ilk yarısında forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta sahaya çıktı.
