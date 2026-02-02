02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Eyüp Aydın, Kasımpaşa'ya gidiyor

Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun transferinde imzaların yarın (Salı) atılması bekleniyor.

calendar 02 Şubat 2026 17:49
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Eyüp Aydın, Kasımpaşa'ya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın, sarı-kırmızılılardan yeniden ayrılıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa, genç orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Eyüp Aydın transferinde imzaların yarın (Salı) atılması ve genç oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor.

21 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın, sezonun ilk yarısında forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta sahaya çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.