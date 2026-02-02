02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-033'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-034'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Domenico Tedesco'dan ayrılık ve transfer yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor maçı öncesi konuştu.

calendar 02 Şubat 2026 19:16 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 19:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan ayrılık ve transfer yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.
 
Maçtan hemen önce sarı-lacivetlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
 
Yeni transfer için "Fenerbahçe, kadrosunu Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Bu oyuncunun oyun planlarında nasıl bir rol almasını bekliyor?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum." şeklinde cevap verdi.
 
Kadroda yer almayan Jhon Duran için konuşan deneyimli teknik adam, "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil." ifadelerini kullandı.
 
Guendouizi ile orta sahada ilk kez oynayacak olan Alvarez için açıklama yapan Tedesco "Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.