Domenico Tedesco'dan ayrılık ve transfer yanıtı!

Maçtan hemen önce sarı-lacivetlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer için "Fenerbahçe, kadrosunu Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Bu oyuncunun oyun planlarında nasıl bir rol almasını bekliyor?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum." şeklinde cevap verdi.

Kadroda yer almayan Jhon Duran için konuşan deneyimli teknik adam, "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil." ifadelerini kullandı.