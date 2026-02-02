Juventus, Emil Holm'u açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, kadrosunu Emil Holm ile güçlendirdi.
Juventus, Bologna'dan 25 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiraladı.
İtalyan ekibi, Holm'un opsiyonunu kullanması durumunda Bologna'ya 15+3 milyon euro ödeyecek.
Sezonun ilk yarısında Bologna'da 19 maçta süre bulan İsveçli futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
