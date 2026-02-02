02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
0-127'
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Juventus, Emil Holm'u açıkladı

Juventus, Bologna'dan sağ bek Emil Holm'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 02 Şubat 2026 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus, Emil Holm'u açıkladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, kadrosunu Emil Holm ile güçlendirdi.

Juventus, Bologna'dan 25 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İtalyan ekibi, Holm'un opsiyonunu kullanması durumunda Bologna'ya 15+3 milyon euro ödeyecek.

Sezonun ilk yarısında Bologna'da 19 maçta süre bulan İsveçli futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
