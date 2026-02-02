02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
0-124'
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Fenerbahçe'den lig tarihinde bir ilk!

Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda üst üste üç galibiyet aldı.

calendar 02 Şubat 2026 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte bir ilki de yaşadı.

Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda üst üste üç galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin o serisi:

2-0 (Şubat 2026)
3-2 (Ekim 2008)
2-1 (Kasım 2002)

20 YIL SONRA NAMAĞLUP

Fenerbahçe, ayrıca 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
