Fenerbahçe'den lig tarihinde bir ilk!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte bir ilki de yaşadı.
Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda üst üste üç galibiyet aldı.
Fenerbahçe'nin o serisi:
2-0 (Şubat 2026)
3-2 (Ekim 2008)
2-1 (Kasım 2002)
20 YIL SONRA NAMAĞLUP
Fenerbahçe, ayrıca 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte bir ilki de yaşadı.
Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda üst üste üç galibiyet aldı.
Fenerbahçe'nin o serisi:
2-0 (Şubat 2026)
3-2 (Ekim 2008)
2-1 (Kasım 2002)
20 YIL SONRA NAMAĞLUP
Fenerbahçe, ayrıca 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi.