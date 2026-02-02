02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
2-0DA
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
1-145'
02 Şubat
Udinese-Roma
0-048'
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
0-02'

Nene: "Çok önemli bir galibiyet oldu"

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Şubat 2026 22:26
Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
 
Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Mali'li hücum oyuncusu Dorgeles Nene, açıklamalarda bulundu.
 
Kocaelispor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Nene "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
İkinci golde Semedo'nun yerden pasını yorumlayan Nene, "Bütün noktalar, detaylar önemli bu konuyla ilgili olarak. Bazı durumlarda yerden orta yapmanız gerekiyor, bu pozisyonla ilgili. Gol atabilmek için hangisi uygunsa o andaki şarta göre değerlendirmek gerekiyor." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
