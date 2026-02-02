02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
2-045'
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
1-145'
02 Şubat
Udinese-Roma
0-045'
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
0-00'

Trabzonspor, Bursaspor Basketbol deplasmanında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda konuk olduğu Bursaspor Basketbol'u 83-75 mağlup ederken Reed'in 31 sayılık performansı galibiyette başrol oynadı.

calendar 02 Şubat 2026 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 83-75 yendi.
 
Salon: TOFAŞ
 
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
 
Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7
 
Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
 
1. Periyot: 18-17
 
Devre: 32-40
 
3. Periyot: 55-62
 
5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
