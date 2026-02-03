02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-179'

Beşiktaş'tan Lucas Perri transferi için hamle!

Beşiktaş, kaleci arayışları kapsamında Lucas Perri'nin menajeri ile masaya oturdu.

calendar 03 Şubat 2026 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan Lucas Perri transferi için hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Leeds United'da forma giyen Lucas Perri için resmen harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalyan asıllı Brezilyalı kaleci Lucas Perri'nin menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

Temmuz ayında Lyon'dan Leeds United'a 16 milyon euroya transfer olan 1,97 boyundaki Lucas Perri, bu sezon Premier Lig'de 16 maçta görev yaptı ve kalesinde 29 gol gördü.

Beşiktaşlı yöneticilerin, transfer görüşmelerinde anlaşma sağlayarak Lucas Perri'yi kadrosuna katması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.