02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-181'

Trabzonspor - Fethiyespor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında Fethiyespor'u konuk edecek.

calendar 03 Şubat 2026 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 01:08
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.
 
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Fatih Tokail yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
 
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.
 
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemeyecek.
 
MUHTEMEL İLK 11'LER
 
Trabzonspor: Onuralp; Pina, Okay, Batagov, Musatafa; Salih, Bouchouari; Muçi, Ozan, Nwakaeme; Umut.
 
Fethiyespor: Arda; Raşit, Oğuz, Şahan, Berkay Can, Ali Mert; Berat, İrfan, Cihan; Muhammet, Melih.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
